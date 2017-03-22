В КГГА раскритиковали работу Минприроды

Так, по словам Г.Сандаловой, Минприроды продолжает игнорировать обращения Киевского городского совета по определению варианта демеркуризации (удаления ртути - ред.) столичного завода "Радикал".

Более того, в профильном министерстве длительное время отсутствует как стратегия решения проблемы опасных отходов в Украине в целом, так и алгоритм действий, соответственно.

"Киев не может самостоятельно решить проблемы "Радикал". Еще в конце прошлого года мы посылали обращение в Минприроды, так вот ответа до сих пор нет. Меня никуда не приглашали, я не слышала вообще, чтобы этот вопрос как-то двигался, к сожалению. Мы время от время снова обращаемся, но на сегодня сдвигов нет. Вопрос завода "Радикал" - это уже вопрос национального масштаба, его нужно решать на уровне страны, но сегодня нет ни стратегии, ни видения, ни алгоритма", - рассказала она.

Также, Г.Сандалова сообщила, что в профильном министерстве вообще отсутствует стратегическое видение обращения с отходами. Причина - отсутствие желания урегулировать ситуацию, которая с годами только ухудшается.

"Нет заинтересованности и желания смотреть на проблему с мусором в стране в целом. Есть какие-то устаревшие механизмы, которые работают, а если что-то где-то случается - имеем то, что имеем. То есть, нет алгоритмов обращения с отходами, нет стратегического видения, мы с этими отходами делаем. Есть какие-то единичные мероприятия, есть специалисты, которые берутся решать некоторые вопросы, но на уровне государства этого нет", - сказала она.

Также, Г.Сандалова выразила надежду, что в случае утверждения четкого плана действий, который уже готовится местными властями, Минприроды все же обратит внимание на экологические проблемы завода "Радикал".

Напомним, на заводе "Радикал" уже 20 лет находятся особо опасные вещества, а именно 200 тыс. тонн ртути, которые власть никак не может утилизировать.

Финансирование мероприятий по экологической санации загрязненной ртутью территории ОАО "Радикал" в 2014 и 2015 годах за счет государственных средств не проводилось из-за принятия постановления Кабмина (премьер-министр А.Яценюк) от 01.03.2014 №65 "Об экономии государственных средств и недопущения потерь бюджета".

При этом в Минприроды считают, что проблемы завода "Радикал" должны решать столичные власти.

Как ранее сообщал УНН министр экологии О.Семерак (квота "Народного фронта") в целом считает, что хаотичная и бесконтрольная ситуация в сфере обращения с опасными отходами, это прежде всего, ответственность производителей, а не Минприроды.

Также напомним, за последнее время Минприроды самоустранилось от контроля за загрязнением атмосферного воздуха и обращения с радиоактивными отходами.

Последний доклад Минприроды о состоянии окружающей среды датирована 2014 годом.