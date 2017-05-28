В.Кличко визнав помилкові підказки братові у бою з Е.Джошуа

За словами В.Кличка, після нокдауну, в який його брат відправив Е.Джошуа, він радив братові не поспішати, оскільки, на його думку, британець, який набрав більшу м’язову масу, не зможе в більш пізніх раундах бути настільки ж активним, як і на початку бою.

“Не говорив нікому, але якусь провину відчуваю. Коли Володимир практично нокаутував Джошуа, а після закінчення раунду прийшов в свій куток, я дав братові невірну пораду. Я не думав, що Джошуа з такою м’язовою масою зможе бути настільки свіжим і в кінцівці бою — великі м’язи споживають більше кисню, а в спорті витривалість пов’язана з різною антропометрією. Тому я радив Володимиру не поспішати. Говорив йому: “Не поспішай, він прийде”. Розраховував, що після 7-8 раунду Джошуа буде більш втомленим, а Володимир отримає свій шанс. Зараз думаю, може, це була помилка, і треба було брату добити Джошуа. Але це міркування з серії “якби та якби,” — наголосив В.Кличко.

Також “вічний” чемпіон зазначив, що його брат був на всі 100 відсотків був готовий до поєдинку.

“Володимир був добре готовий, відмінно рухався, не даючи Джошуа зосередитися і підготувати атаку. При вазі в 110 кілограмів він дійсно літав, як метелик. Я бачив його під час підготовки, в спарингах і він прекрасно виглядав як в першому, так і в 12-му раундах. Він був готовий у всіх сенсах, і, якби не пропустив цей аперкот, який на середній дистанції не видно, все було б по іншому,” — додав В.Кличко.

Про коронний удар українця: “якщо говорити про лівому бічному, то напевно Джошуа добре підготувався до поєдинку, і дуже часто уходив від цього удару: або розриваючи дистанцію, або пірнаючи. Напевно, він знав, що це коронний удар Володимира і готував протиотруту, розуміючи, що якщо цей удар досягне мети, він може виявитися вирішальним у поєдинку. Саме тому бій брат не зміг використати цю “коронку”.

Як повідомлялося раніше, В.Кличко зайняв друге місце в оновленому рейтингу WBC.