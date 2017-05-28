Кличко признал ложные подсказки брату в бою с Е.Джошуа

По словам Кличко, после нокдауна, в который его брат отправил Е.Джошуа, он советовал брату не спешить, поскольку, по его мнению, британец, набравший большую мышечную массу, не сможет в более поздних раундах быть столь же активным , как и в начале боя.

«Не говорил никому, но какую-то вину чувствую. Когда Владимир практически нокаутировал Джошуа, а после окончания раунда пришел в свой угол, я дал брату неверную совет. Я не думал, что Джошуа с такой мышечной массой сможет быть настолько свежим и в концовке боя - большие мышцы потребляют больше кислорода, а в спорте выносливость связана с разной антропометрией. Поэтому я советовал Владимиру не торопиться. Говорил ему: "Не спеши, он придет». Рассчитывал, что после 7-8 раунда Джошуа будет более уставшим, а Владимир получит свой шанс. Сейчас думаю, может, это была ошибка, и надо было брату добить Джошуа. Но это рассуждения из серии "если бы да кабы", - отметил Кличко.

Также "вечный" чемпион отметил, что его брат был на все 100 процентов готов к поединку.

"Владимир был хорошо готов, отлично двигался, не давая Джошуа сосредоточиться и подготовить атаку. При весе в 110 килограммов он действительно летал, как бабочка. Я видел его во время подготовки, в спаррингах и он прекрасно выглядел как в первом, так и в 12-м раундах. Он был готов во всех смыслах, и если бы не пропустил этот апперкот, который на средней дистанции не видно, все было бы по другому ", - добавил Кличко.

О коронный удар украинском: "Если говорить о левом боковом, то наверняка Джошуа хорошо подготовился к поединку, и очень часто уходил от этого удара: или разрывая дистанцию, или ныряя. Наверное, он знал, что это коронный удар Владимира и готовил противоядие, понимая, что если этот удар достигнет цели, он может оказаться решающим в поединке. Именно поэтому бой брат не смог использовать эту "коронку".

Как сообщалось ранее, Кличко занял второе место в обновленном рейтинге WBC .