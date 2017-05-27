В.Кличко відкрив парк Наталка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко відкрив другу чергу реконструйованого парку "Наталка" на Оболоні та зазначив, що цей сучасний парк є "золотим" стандартом для всіх зелених зон столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Урочище "Наталка" між Оболонською набережною та Московським мостом довгий час було занедбаним. І його намагалися забудувати. Але разом з громадою нам вдалося повернути цю ділянку місту. За підтримки громадських активістів та мешканців Оболоні ми змогли перетворити урочище "Наталка" на зону відпочинку з сучасним дизайном, усією необхідною інфраструктурою, дитячими та спортивними майданчиками. Ми зробили найкращий парк Києва", - наголосив В.Кличко.
Мер столиці висловив переконання, що парк "Наталка" є "золотим" стандартом для всіх парків столиці, адже він став зеленою зоною європейського рівня з облаштованою територією, з якісними велодоріжками, сучасним освітленням, інфраструктурою.
Нагадаємо, у Гідропарку планують побудувати парк подібний на Діснейленд.