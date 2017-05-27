Кличко открыл парк Наталья

"Урочище "Наталка" между Оболонской набережной и Московским мостом долгое время было заброшенным. И его пытались застроить. Но вместе с обществом нам удалось вернуть этот участок городу. При поддержке общественных активистов и жителей Оболони мы смогли превратить урочище "Наталка" на зону отдыха с современным дизайном, всей необходимой инфраструктурой, детскими и спортивными площадками. Мы сделали лучший парк Киева ", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы убежден, что парк "Наталка" является "золотым" стандартом для всех парков столицы, ведь он стал зеленой зоной европейского уровня с обустроенной территорией, с качественными велодорожками, современным освещением, инфраструктурой.

Напомним, в Гидропарке планируют построить парк похож на Диснейленд.