В.Кличко: у 2017 році в Києві облаштують набережну біля Міжнародного виставкового центру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У наступному році історичні будівлі міста та мости підсвітять, а також буде облаштована набережна біля Міжнародного виставкового центру та розпочнеться реконструкція Київського зоопарку. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Я був у багатьох містах світу, і хочу у Києві запровадити таку традицію — ввечері підсвічувати ключові історичні будівлі міста та мости. Ми вже виділили кошти на цей проект, і, впевнений, це надасть незабутнього шарму нашому місту”, — зазначив мер Києва.
Також Кличко розповів, що у зонах відпочинку біля Дніпра буде встановлене додаткове освітлення, а добре відомі всім киянам та гостям столиці місця відпочинку зміняться до невпізнаваності. “Можливо це сподобається не всім, але ми продовжимо прибирати незаконно розміщені торгові кіоски і облаштовувати відкриті простори на місцях, де знаходилися МАФи — на зелених зонах, тротуарах. Я неодноразово казав і ще раз повторюю: Київ буде містом парків і скверів, а не МАФів”, — заявив міський голова.
Мер Києва додав, що міська влада зараз проводить переговори з інвесторами щодо облаштування столичного Гідропарку.
“Гідропарк — унікальна рекреаційна зона, яка, на жаль, перетворилася на територію „наливайок“. Ми неодмінно це змінимо, і побудуємо у Гідропарку український аналог Діснейленду, який стане чудовим місцем відпочинку і дл дітей, і дл дорослих”, — зазначив В.Кличко.
До того ж, за словами міського голови, до Євробачення, яке відбудеться у Києві у травні, буде облаштована сучасна набережна біля Міжнародного виставкового центру поблизу метро Лівобережна.
“Також у наступному році ми розпочнемо реконструкцію столичного зоопарку, адже зараз там використовується лише третина території, все інше поки що знаходиться у занедбаному стані. Впевнений, що нам вдасться зробити Київський зоопарк сучасним звіринцем європейського рівня”, — підсумував В.Кличко.