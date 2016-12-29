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В.Кличко: в 2017 году в Киеве обустроят набережную возле Международного выставочного центра

В.Кличко: в 2017 году в Киеве обустроят набережную возле Международного выставочного центра

Киев • УНН

 • 8019 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В следующем году исторические здания города и мосты подсветят, а также будет обустроена набережная возле Международного выставочного центра и начнется реконструкция Киевского зоопарка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

"Я был во многих городах мира, и хочу в Киеве ввести такую ​​традицию - вечером подсвечивать ключевые исторические здания города и мосты. Мы уже выделили средства на этот проект, и, уверен, это придаст незабываемый шарм нашему городу", - отметил мэр Киева.

Также В.Кличко рассказал, что в зонах отдыха у Днепра будет установлено дополнительное освещение, а хорошо известные всем киевлянам и гостям столицы места отдыха изменятся до неузнаваемости. "Возможно, это понравится не всем, но мы продолжим убирать незаконно размещенные торговые киоски и обустраивать открытые пространства на местах, где находились МАФы - на зеленых зонах, тротуарах. Я неоднократно говорил и еще раз повторяю: Киев будет городом парков и скверов, а не МАФов", - заявил городской голова.

Мэр Киева добавил, что городская власть сейчас проводит переговоры с инвесторами по обустройству столичного Гидропарка. "Гидропарк - уникальная рекреационная зона, которая, к сожалению, превратилась в территорию "наливайки". Мы обязательно это изменим, и построим в Гидропарке украинский аналог Диснейленда, который станет прекрасным местом отдыха и для детей, и для взрослых", - отметил В.Кличко.

К тому же, по словам городского головы, до Евровидения, которое состоится в Киеве в мае, будет обустроена современная набережная возле Международного выставочного центра метро Левобережная.

"Также в следующем году мы начнем реконструкцию столичного зоопарка, ведь сейчас там используется только треть территории, все остальное пока находится в запущенном состоянии. Уверен, что нам удастся сделать Киевский зоопарк современным зверинцем европейского уровня", - подытожил В.Кличко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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