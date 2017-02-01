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В.Кличко та Е.Джошуа провели "битву поглядів" у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 9781 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі, британський боксер Ентоні Джошуа і українець Володимир Кличко зустрілися в Нью-Йорку на прес-конференції, що анонсує їх поєдинок, запланований на 29 квітня, повідомляє УНН.

"У даний час існує тільки два кроки. Перший - це мета, яку я поставив перед собою: стати триразовим чемпіоном світу. Другий крок - одержимість. Це означає, що я живу і дихаю цією ідеєю. І це мій шанс. Як то кажуть, у мене є тільки один постріл і він повинен бути точним. Один постріл, один шанс, одна жертва - більше нічого", - заявив В.Кличко.

Також українець додав: "зараз ідеальний час для такого бою. Через три роки я буду занадто старий, а Джошуа буде дуже хорошим бійцем".

Зауважимо, що глава спортивного американського телеканалу "Showtime" Стівен Еспіноза назвав бій Кличко - Джошуа найбільш значущою подією в суперважкій вазі з часів поєдинків Льюїс - Тайсон і Льюїс - Віталій Кличко.

Нагадаємо, що бій Кличко – Джошуа, який уже отримав неофіційну назву "битва за титул короля дивізіону", пройде в Лондоні, на стадіоні "Вемблі" 29 квітня. На кону в поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO.

 

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