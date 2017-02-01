В.Кличко и Э.Джошуа провели "битву взглядов" в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко встретились в Нью-Йорке на пресс-конференции, которая анонсирует их поединок, запланированный на 29 апреля, сообщает УНН.
"В настоящее время существует только два шага. Первый - это цель, которую я поставил перед собой: стать трехкратным чемпионом мира. Второй шаг - одержимость. Это означает, что я живу и дышу этой идеей. И это мой шанс. Как говорится, у меня есть только один выстрел и он должен быть точным. Один выстрел, один шанс, одна жертва - больше ничего", - заявил В.Кличко.
Также украинец добавил: "Сейчас идеальное время для такого боя. Через три года я буду слишком стар, а Джошуа будет очень хорошим бойцом".
Заметим, что глава спортивного американского телеканала "Showtime" Стивен Эспиноза назвал бой Кличко - Джошуа наиболее значимым событием в супертяжелом весе со времен поединков Льюис - Тайсон и Льюис - Виталий Кличко.
Напомним, что бой Кличко - Джошуа, который уже получил неофициальное название "битва за титул короля дивизиона", пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. На кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.