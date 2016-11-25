В.Кличко розповів про відкриття автомобільного сполучення через Подільсько-Воскресенський міст
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Автомобільне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити за три роки. Про це сказа мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.
“Я підняв документи, і виявилося, що будівництво Подільсько-Воскресенського мосту планувалося ще у 1979-му році. Можете собі уявити — через три роки ми будемо відзначати 40-річчя будівництва мосту. Я взяв перед киянами завдання — відкрити міст через три роки”, — зазначив В.Кличко.
За його словами, спочатку відкриють автомобільне сполучення.
“Для будівництва лінії метро через міст на Троєщину необхідна значна сума коштів, але поступово ми повністю запустимо зручне сполучення між Троєщиною та центром міста”, — наголосив мер Києва.
В.Кличко також додав, що найближчим часом у столиці презентують проект продовження Сирецько-Печерської гілки метро до житлового масиву Виноградар.