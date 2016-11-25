В.Кличко рассказал об открытии автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост

"Я поднял документы, и оказалось, что строительство Подольско-Воскресенского моста планировалось еще в 1979-м году. Можете себе представить - через три года мы будем отмечать 40-летие строительства моста. Я взял перед киевлянами задача - открыть мост через три года", - отметил В.Кличко.

По его словам, сначала откроют автомобильное сообщение.

"Для строительства линии метро через мост на Троещину необходима значительная сумма средств, но постепенно мы полностью запустим удобное сообщение между Троещиной и центром города", - подчеркнул мэр Киева.

В.Кличко также добавил, что в ближайшее время в столице презентуют проект продления Сырецко-Печерской линии метро до жилого массива Виноградарь.