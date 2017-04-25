В.Кличко пояснив, чому не став міняти свою команду перед боєм з Е.Джошуа

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Український боксер Володимир Кличко, який 29 квітня протистоятиме в рингу чемпіонові світу за версією IBF Ентоні Джошуа, поділився своїми думками щодо майбутнього протистояння на стадіоні "Вемблі", а також взаємоповазі із британським чемпіоном, інформує УНН з посиланням на The Guardian.

"Ми були успішними протягом тривалого часу, і 29 квітня ми продемонструємо, що це було не просто так. Для кожного члена моєї команди це можливість реваншуватися та показати, що колись і у нас з'являються перешкоди на дорогах, і це нормально. У нас є шанс виправити наші помилки", - пояснив В.Кличко.

На думку нашого співвітчизника, головним чинником розкручування бою з Е.Джошуа стала повага, з якою боксери ставилися один до одного.

"Якщо ми порівняємо наш бій з Джошуа з іншими великими поєдинками, то такого ніколи не було. Заповнити стадіон на 90 000 місць. Я чув, що ми могли продати "Вемблі" кілька разів, при тому, що ми не дуже старалися розкручувати поєдинок. І ми не лаялися. Чи не кидали столи. Ставлення і повага один до одного, сподіваюся, передасться і молодим людям, які займаються боксом. Ми живемо в божевільному світі, тому в такому жорстокому виді спорту, як бокс, потрібна повага. Взаємна повага. Це те, що ми показали, і я пишаюся цим", - наголосив 41-річний українець.

Як повідомляв УНН, В.Кличко назвав своєю копією майбутнього опонента Е.Джошуа.

Українські Національні Новини

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