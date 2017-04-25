В.Кличко объяснил, почему не стал менять свою команду перед боем с Е.Джошуа

"Мы были успешными в течение длительного времени, и 29 апреля мы продемонстрируем, что это было не просто так. Для каждого члена моей команды это возможность взять реванш и показать, что когда-то и у нас появляются препятствия на дорогах, и это нормально. У нас есть шанс исправить наши ошибки ", - пояснил В.Кличко.

По мнению нашего соотечественника, главным фактором раскрутки боя с Е.Джошуа стала уважение, с которой боксеры относились друг к другу.

"Если мы сравним наш бой с Джошуа с другими крупными поединками, то такого никогда не было. Заполнить стадион на 90 000 мест. Я слышал, что мы могли продать "Уэмбли" несколько раз, при том, что мы не очень старались раскручивать поединок. И мы не ругались. Едва ли не бросали столы. Отношение и уважение друг к другу, надеюсь, передастся и молодым людям, которые занимаются боксом. мы живем в сумасшедшем мире, поэтому в таком жестоком виде спорта, как бокс, нужно уважение. Взаимное уважение. это то, что мы показали, и я горжусь этим", - подчеркнул 41-летний украинец.

Как сообщал УНН, В.Кличко назвал своей копией будущего оппонента Е.Джошуа.