В.Кличко объяснил, почему не стал менять свою команду перед боем с Е.Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украинский боксер Владимир Кличко, 29 апреля противостоять в ринге чемпиону мира по версии IBF Джошуа, поделился своими мыслями относительно предстоящего противостояния на стадионе "Уэмбли", а также о взаимоуважении с британским чемпионом, информирует УНН со ссылкой на The Guardian.
"Мы были успешными в течение длительного времени, и 29 апреля мы продемонстрируем, что это было не просто так. Для каждого члена моей команды это возможность взять реванш и показать, что когда-то и у нас появляются препятствия на дорогах, и это нормально. У нас есть шанс исправить наши ошибки ", - пояснил В.Кличко.
По мнению нашего соотечественника, главным фактором раскрутки боя с Е.Джошуа стала уважение, с которой боксеры относились друг к другу.
"Если мы сравним наш бой с Джошуа с другими крупными поединками, то такого никогда не было. Заполнить стадион на 90 000 мест. Я слышал, что мы могли продать "Уэмбли" несколько раз, при том, что мы не очень старались раскручивать поединок. И мы не ругались. Едва ли не бросали столы. Отношение и уважение друг к другу, надеюсь, передастся и молодым людям, которые занимаются боксом. мы живем в сумасшедшем мире, поэтому в таком жестоком виде спорта, как бокс, нужно уважение. Взаимное уважение. это то, что мы показали, и я горжусь этим", - подчеркнул 41-летний украинец.
Как сообщал УНН, В.Кличко назвал своей копией будущего оппонента Е.Джошуа.