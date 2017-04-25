В.Кличко объяснил, почему не стал менять свою команду перед боем с Е.Джошуа

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37492 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101414 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154584 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115647 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116059 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112285 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104098 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107015 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103519 просмотра

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В.Кличко объяснил, почему не стал менять свою команду перед боем с Е.Джошуа

В.Кличко объяснил, почему не стал менять свою команду перед боем с Е.Джошуа

Киев  •  УНН

 • 12281 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украинский боксер Владимир Кличко, 29 апреля противостоять в ринге чемпиону мира по версии IBF Джошуа, поделился своими мыслями относительно предстоящего противостояния на стадионе "Уэмбли", а также о взаимоуважении с британским чемпионом, информирует УНН со ссылкой на The Guardian.

"Мы были успешными в течение длительного времени, и 29 апреля мы продемонстрируем, что это было не просто так. Для каждого члена моей команды это возможность взять реванш и показать, что когда-то и у нас появляются препятствия на дорогах, и это нормально. У нас есть шанс исправить наши ошибки ", - пояснил В.Кличко.

По мнению нашего соотечественника, главным фактором раскрутки боя с Е.Джошуа стала уважение, с которой боксеры относились друг к другу.

"Если мы сравним наш бой с Джошуа с другими крупными поединками, то такого никогда не было. Заполнить стадион на 90 000 мест. Я слышал, что мы могли продать "Уэмбли" несколько раз, при том, что мы не очень старались раскручивать поединок. И мы не ругались. Едва ли не бросали столы. Отношение и уважение друг к другу, надеюсь, передастся и молодым людям, которые занимаются боксом. мы живем в сумасшедшем мире, поэтому в таком жестоком виде спорта, как бокс, нужно уважение. Взаимное уважение. это то, что мы показали, и я горжусь этим", - подчеркнул 41-летний украинец.

Как сообщал УНН, В.Кличко назвал своей копией будущего оппонента Е.Джошуа.

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