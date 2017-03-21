В.Кличко пообіцяв, що пам’ятник М.Щорсу демонтують дуже швидко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Пам’ятник Миколі Щорсу у Києві демонтують дуже швидко, але після того, як КМДА отримає відповідний дозвіл від Міністерства культури. Про це під час спілкування з журналістами повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“Ми чекаємо відповідне рішення (про початок демонтажу — ред.), тому що він знаходиться на балансі Міністерства культури, і після цього вже йде демонтаж, тому, що ми працюємо виключно в рамках діючого законодавства. Впевнений, що ми повинні дуже швидко це зробити (демонтувати пам’ятник — ред.), але проявів вандалізму не повинно бути. Це нецивілізований шлях”, — зазначив В.Кличко.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва пам’ятник Миколі Щорсу понівечили вандали, а саме відламали ногу коня.
Нагадаємо, 15 березня постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики погодила звернення до Міністерства культури України щодо демонтажу пам’ятника Миколі Щорсу, документ ще мають затвердити депутати на сесії.