В.Кличко пообещал, что памятник Н. Щорсу демонтируют очень быстро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Памятник Николаю Щорсу в Киеве демонтируют очень быстро, но после того, как КГГА получит соответствующее разрешение от Министерства культуры. Об этом во время общения с журналистами сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Мы ждем соответствующее решение (о начале демонтажа - ред.), потому что он находится на балансе Министерства культуры, и после этого уже идет демонтаж, потому что мы работаем исключительно в рамках действующего законодательства. Уверен, что мы должны очень быстро это сделать (демонтировать памятник - ред.), Но проявлений вандализма не должно быть. Это нецивилизованный путь", - отметил Кличко.
Как сообщал УНН, в центре Киева памятник Николаю Щорсу изуродовали вандалы, а именно отломали ногу лошади.
Напомним, 15 марта постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала обращение в Министерство культуры Украины относительно демонтажа памятника Николаю Щорсу, документ должны утвердить депутаты на сессии.