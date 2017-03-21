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В.Кличко пообещал, что памятник Н. Щорсу демонтируют очень быстро

В.Кличко пообещал, что памятник Н. Щорсу демонтируют очень быстро

Киев • УНН

 • 15379 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Памятник Николаю Щорсу в Киеве демонтируют очень быстро, но после того, как КГГА получит соответствующее разрешение от Министерства культуры. Об этом во время общения с журналистами сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Мы ждем соответствующее решение (о начале демонтажа - ред.), потому что он находится на балансе Министерства культуры, и после этого уже идет демонтаж, потому что мы работаем исключительно в рамках действующего законодательства. Уверен, что мы должны очень быстро это сделать (демонтировать памятник - ред.), Но проявлений вандализма не должно быть. Это нецивилизованный путь", - отметил Кличко.

Как сообщал УНН, в центре Киева памятник Николаю Щорсу изуродовали вандалы, а именно отломали ногу лошади.

Напомним, 15 марта постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала обращение в Министерство культуры Украины относительно демонтажа памятника Николаю Щорсу, документ должны утвердить депутаты на сессии.

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