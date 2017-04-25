В.Кличко пообіцяв Києву експеримент задля збільшення велосипедних маршрутів

“Ми переймаємо найкращий світовий досвід, коли смуга для велосипедистів суміщається зі смугою громадського транспорту. Це поки буде експеримент і сподіваємося, що це буде безпечно для велосипедистів”, — сказав В.Кличко, додавши, що відповідний досвід є у Будапешті.

За його словами, столична влада планує розширити перелік велосипедних маршрутів у Києві.

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Зокрема, велодоріжки можуть з’явитися на бульварі Дружби Народів, проспекті Валерія Лобановського, Чоколівському бульварі, вул. Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, бульварі Перова, проспекті Визволителів, вул. Будівельників та проспекті Миру.