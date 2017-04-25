В.Кличко пообещал Киеву эксперимент для увеличения велосипедных маршрутов

"Мы перенимаем лучший мировой опыт, когда полоса для велосипедистов совмещается с полосой общественного транспорта. Это пока будет эксперимент и надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов", - сказал В.Кличко, добавив, что соответствующий опыт есть в Будапеште.

По его словам, столичные власти планируют расширить перечень велосипедных маршрутов в Киеве.

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В частности, велодорожки могут появиться на бульваре Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, Краснозвездном проспекте, ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, бульваре Перова, проспекте Освободителей, ул. Строителей и проспекте Мира.