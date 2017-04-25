В.Кличко пообещал Киеву эксперимент для увеличения велосипедных маршрутов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Столичные власти планируют ввести эксперимент по совмещению велосипедных дорожек с полосой движения общественного транспорта и таким образом расширить перечень велодорожек. Об этом во время акции "На велосипеде на работу" журналистам заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Мы перенимаем лучший мировой опыт, когда полоса для велосипедистов совмещается с полосой общественного транспорта. Это пока будет эксперимент и надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов", - сказал В.Кличко, добавив, что соответствующий опыт есть в Будапеште.
По его словам, столичные власти планируют расширить перечень велосипедных маршрутов в Киеве.
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В частности, велодорожки могут появиться на бульваре Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, Краснозвездном проспекте, ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, бульваре Перова, проспекте Освободителей, ул. Строителей и проспекте Мира.