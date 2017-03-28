В київському офісі екс-депутата Севастопольської міськради провели обшук
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Вчора, 27 березня, правоохоронці провели обшук в офісному приміщені колишнього депутата Севастопольської міської ради, який був засновником та співзасновником ряду підприємств у м. Київ. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.
Екс-депутат є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом державної зради (ст.111 КК України).
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено заяву на передачу корпоративних прав підприємств мешканцю м. Севастополь, що посвідчено нотаріусом Ю.Гейдою, яка незаконно здійснює свою діяльність на території півострову Крим.
Наразі прокуратурою АР Крим вивчаються вилучені матеріали та згодом буде надано додаткову правову оцінку незаконним діям колишнього депутата Севастопольської міськради.
Як повідомляв УНН, СБУ затримала українця, причетного до окупації Криму.