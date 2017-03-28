В киевском офисе экс-депутата Севастопольского горсовета провели обыск
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Вчера, 27 марта, правоохранители провели обыск в офисном помещении бывшего депутата Севастопольского городского совета, который был основателем и соучредителем ряда предприятий в г. Киев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.
Экс-депутат является подозреваемым в уголовном производстве по факту государственной измены (ст.111 УК Украины).
Во время проведения обыска обнаружены и изъяты заявление на передачу корпоративных прав предприятий жителю г. Севастополь, что удостоверено нотариусом Ю.Гейдою, которая незаконно осуществляет свою деятельность на территории полуострова Крым.
Прокуратурой АР Крым изучаются изъятые материалы и впоследствии будет предоставлена дополнительная правовая оценка незаконным действиям бывшего депутата Севастопольского горсовета.
Как сообщал УНН, СБУ задержала украинца, причастного к оккупации Крыма.