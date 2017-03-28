В киевском офисе экс-депутата Севастопольского горсовета провели обыск

КИЕВ. 28 марта. УНН. Вчера, 27 марта, правоохранители провели обыск в офисном помещении бывшего депутата Севастопольского городского совета, который был основателем и соучредителем ряда предприятий в г. Киев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.