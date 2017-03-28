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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В киевском офисе экс-депутата Севастопольского горсовета провели обыск

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Вчера, 27 марта, правоохранители провели обыск в офисном помещении бывшего депутата Севастопольского городского совета, который был основателем и соучредителем ряда предприятий в г. Киев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

Экс-депутат является подозреваемым в уголовном производстве по факту государственной измены (ст.111 УК Украины).

Во время проведения обыска обнаружены и изъяты заявление на передачу корпоративных прав предприятий жителю г. Севастополь, что удостоверено нотариусом Ю.Гейдою, которая незаконно осуществляет свою деятельность на территории полуострова Крым.

Прокуратурой АР Крым изучаются изъятые материалы и впоследствии будет предоставлена ​​дополнительная правовая оценка незаконным действиям бывшего депутата Севастопольского горсовета.

Как сообщал УНН, СБУ задержала украинца, причастного к оккупации Крыма.

Украинские Национальные Новости

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