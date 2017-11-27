В Київській області охоронець вбив нареченого під час весілля

"Як з’ясували правоохоронці, того вечора покійний святкував власне весілля в одному з готельно-ресторанних комплексів району. Близько першої години ночі вже добряче напідпитку гості та наречений пересварилися. Новоспечений чоловік вийшов у двір комплексу, де побачив 66-річного охоронця. Виник ще один конфлікт. Хлопець накинувся на літнього чоловіка, а той не довго думаючи дістав ніж. Всі обставини наразі з’ясовує поліція", - йдеться в повідомлені.

Повідомляється, що дружина знайшла чоловіка у приміщенні охоронця приблизно о п'ятій ранку. За її словами, тоді він ще був при тямі. Охоронець говорив, що все добре, проте через півтори години чоловіка не стало.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Зловмисника затримали та оголосили підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.