В Киевской области охранник убил жениха во время свадьбы

"Как выяснили правоохранители, в тот вечер покойный праздновал свою свадьбу в одном из гостинично-ресторанных комплексов района. Около часа ночи уже изрядно навеселе гости и жених перессорились. Новоиспеченный муж вышел во двор комплекса, где увидел 66-летнего охранника. Возник еще один конфликт. Парень набросился на старика, а тот не долго думая достал нож. Все обстоятельства выясняет полиция", - говорится в сообщении.

Сообщается, что жена нашла мужа в помещении охранника примерно в пять утра. По ее словам, тогда он еще был в сознании. Охранник говорил, что все хорошо, но через полтора часа мужа не стало.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Злоумышленника задержали и объявили подозрение. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Продолжается следствие.