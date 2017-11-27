В Киевской области охранник убил жениха во время свадьбы

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 3648 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 12001 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 12974 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87605 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79364 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91528 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121334 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115824 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146549 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107447 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Актуальное
В Киевской области охранник убил жениха во время свадьбы

В Киевской области охранник убил жениха во время свадьбы

Киев  •  УНН

 • 21731 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Обуховском районе Киевской области во время свадьбы охранник зарезал жениха. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области, передает УНН.

"Как выяснили правоохранители, в тот вечер покойный праздновал свою свадьбу в одном из гостинично-ресторанных комплексов района. Около часа ночи уже изрядно навеселе гости и жених перессорились. Новоиспеченный муж вышел во двор комплекса, где увидел 66-летнего охранника. Возник еще один конфликт. Парень набросился на старика, а тот не долго думая достал нож. Все обстоятельства выясняет полиция", - говорится в сообщении.

Сообщается, что жена нашла мужа в помещении охранника примерно в пять утра. По ее словам, тогда он еще был в сознании. Охранник говорил, что все хорошо, но через полтора часа мужа не стало.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Злоумышленника задержали и объявили подозрение. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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