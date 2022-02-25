В Києві внаслідок падіння фрагментів літака загорівся двоповерховий приватний житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. О 05:00 по вул. Садова 54 сталась пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака. Це сталося на вулиці Садовій, 54, що на Липках у Печерському районі в центрі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
О 05:00 по вул. Садова 54 сталась пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака. Площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих наразі відсутня.
Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки.
Це сталося на вулиці Садовій, 54, що на Липках у Печерському районі в центрі столиці.
Нагадаємо
У Києві за адресою вул. Кошиця, 7а горів 9 поверховий житловий будинок.