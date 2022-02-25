В Киеве в результате падения фрагментов самолета загорелся двухэтажный частный жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В 05:00 по ул. Садовая 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета. Это произошло на улице Садовой, 54, что на Липках в Печерском районе в центре столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В 05:00 по ул. Садовая 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета. Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших пока отсутствует.
От ГСЧС привлечено 15 человек и 2 ед. техники.
Это произошло на улице Садовой, 54, что на Липках в Печерском районе в центре столицы.
Напомним
В Киеве по адресу вул. Кошица, 7а горел 9 этажный жилой дом.