Геращенко: у Києві горить 9 поверховий житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві за адресою вул. Кошиця, 7а горить 9 поверховий житловий будинок. Від 4 до 9 поверху. Його гасять рятувальники. Про це повідомив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко, інформує УНН.
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“Звертаюся до журналістів українських та західних медіа! Терміново! Хто може! Виїжджайте за адресою Київ, вул. Кошиця 7 а. Там горить 9 поверховий житловий будинок. Від 4 до 9 поверху. Його гасять рятувальники. Ймовірно, багато жертв серед мирного населення! Терміново покажіть це варварство на весь світ!”, — йдеться в повідомленні.
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