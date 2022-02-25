Геращенко: в Киеве горит 9 этажный жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве по адресу ул. Кошица, 7а горит 9 этажный жилой дом. От 4 до 9 этажа. Его тушат спасатели. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует УНН.
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“Обращаюсь к журналистам украинских и западных сми! Срочно! Кто может! Выезжайте по адресу Киев, вул. Кошица 7-а. Там горит 9-этажный жилой дом. От 4 до 9 этажа. Его тушат спасатели. Вероятно, много жертв среди мирного населения! Срочно покажите это варварство на весь мир!”, — говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты совершили очередные обстрелы по Киеву.