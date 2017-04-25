В Києві відбудеться Міжнародна велогонка “Race Horizon Park-2017”

ukru
18:53 • 64704 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 82724 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 110936 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 119710 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 168774 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 120828 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109632 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133743 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121216 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123358 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
62 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 83963 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 125500 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 42397 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 50490 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 42820 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 64696 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 125500 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 168772 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198185 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 208589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 83963 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115664 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141889 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131586 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162122 перегляди
Актуальне
В Києві відбудеться Міжнародна велогонка “Race Horizon Park-2017”

В Києві відбудеться Міжнародна велогонка “Race Horizon Park-2017”

Київ • УНН

 • 14254 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. З 26-го по 28-е травня в Києві вшосте відбудеться серія міжнародних велогонок Race Horizon Park, передає УНН з посиланням на організаторів проекту.

Для участі в чоловічих перегонах в рамках “Race Horizon Park” зареєструвалися 19 команд з 12 країн, серед яких Азербайджан, Білорусь, Данія, Ізраїль, Італія, Казахстан, Кувейт, Польща, Чехія, Сербія, Кувейт, США.

Як і в минулому році, програма змагань буде складатися з п’яти одноденних гонок. 26 травня відкриває серію київських стартів Horizon Park Race for Peace, який пройде в смт. Чабани по відремонтованому “Олімпійському кільцю”. Учасники подолають 16 кілець і проїдуть в цілому 134 кілометрову дистанцію.

Для участі в жіночих змаганнях заявилися п’ять іноземних велоклубів з Білорусі, Великобританії, Чехії, Нідерландів та Ізраїлю.
27 травня гонщиці проїдуть 12 кіл, 72 км загальна дистанція. А велогонка з роздільним стартом VR Women ITT (28 травня) традиційно відбудеться в Вишгородському районі міста Києва.

27 травня візитною карткою Race Horizon Park 2017 стане суботня гонка в День Києва. Цього року проїзд відбудеться по Майдану Незалежності, Європейській площі та всієї вулиці Хрещатик, але серйозно змінив саме кільце: тепер гонщики проїдуть рекордний по довжині коло в 19 км аж до Проспекту Перемоги і м. Нивки (всього 8 кіл, сумарно 154 км).

28 травня Horizon Park Classic пройде за класичним маршрутом в Солом’янському районі Києва зі стартом і фінішем у бізнес-центру Horizon Park Business Center на вулиці Миколи Грінченка, 4. Гонщики подолають 96 км в 12 колах.

Як повідомляв УНН, Лондонський марафон став рекордсменом за кількістю учасників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоСпорт
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,329.30
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,099.50
Ethereum
$2,007.24