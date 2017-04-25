В Киеве состоится Международная велогонка "Race Horizon Park-2017"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37438 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101392 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154553 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115629 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116052 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112282 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104096 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107014 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103518 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153114 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киеве состоится Международная велогонка "Race Horizon Park-2017"

В Киеве состоится Международная велогонка "Race Horizon Park-2017"

Киев  •  УНН

 • 14253 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. С 26-го по 28-е мая в Киеве в шестой раз состоится серия международных велогонок Race Horizon Park, передает УНН со ссылкой на организаторов проекта.

Для участия в мужских гонках в рамках "Race Horizon Park" зарегистрировались 19 команд из 12 стран, среди которых Азербайджан, Беларусь, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Кувейт, Польша, Чехия, Сербия, Кувейт, США.

Как и в прошлом году, программа соревнований будет состоять из пяти однодневных гонок. 26 мая открывает серию киевских стартов Horizon Park Race for Peace, который пройдет в с. Чабаны по отремонтированном "Олимпийском кольцу". Участники преодолеют 16 колец и проедут в общей сложности 134 километровую дистанцию.

Для участия в женских соревнованиях заявились пять иностранных велоклубов из Беларуси, Великобритании, Чехии, Нидерландов и Израиля.

27 мая гонщицы проедут 12 кругов, 72 км общая дистанция. А велогонка с раздельным стартом VR Women ITT (28 мая) традиционно состоится в Вышгородском районе города Киева.

27 мая визитной карточкой Race Horizon Park 2017 станет субботняя гонка в День Киева. В этом году проезд состоится по Майдану Незалежности, Европейской площади и всей улице Крещатик, но серьезно изменил само кольцо: теперь гонщики проедут рекордный по длине круг в 19 км до Проспекта Победы и м. Нивки (всего 8 кругов, суммарно 154 км).

28 мая Horizon Park Classic пройдет по классическому маршруту в Соломенском районе Киева со стартом и финишем в бизнес-центра Horizon Park Business Center на улице Николая Гринченко, 4 Гонщики преодолеют 96 км в 12 кругах.

Как сообщал УНН, Лондонский марафон стал рекордсменом по количеству участников .

Украинские Национальные Новости

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