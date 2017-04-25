В Киеве состоится Международная велогонка "Race Horizon Park-2017"

Для участия в мужских гонках в рамках "Race Horizon Park" зарегистрировались 19 команд из 12 стран, среди которых Азербайджан, Беларусь, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Кувейт, Польша, Чехия, Сербия, Кувейт, США.

Как и в прошлом году, программа соревнований будет состоять из пяти однодневных гонок. 26 мая открывает серию киевских стартов Horizon Park Race for Peace, который пройдет в с. Чабаны по отремонтированном "Олимпийском кольцу". Участники преодолеют 16 колец и проедут в общей сложности 134 километровую дистанцию.

Для участия в женских соревнованиях заявились пять иностранных велоклубов из Беларуси, Великобритании, Чехии, Нидерландов и Израиля.

27 мая гонщицы проедут 12 кругов, 72 км общая дистанция. А велогонка с раздельным стартом VR Women ITT (28 мая) традиционно состоится в Вышгородском районе города Киева.

27 мая визитной карточкой Race Horizon Park 2017 станет субботняя гонка в День Киева. В этом году проезд состоится по Майдану Незалежности, Европейской площади и всей улице Крещатик, но серьезно изменил само кольцо: теперь гонщики проедут рекордный по длине круг в 19 км до Проспекта Победы и м. Нивки (всего 8 кругов, суммарно 154 км).

28 мая Horizon Park Classic пройдет по классическому маршруту в Соломенском районе Киева со стартом и финишем в бизнес-центра Horizon Park Business Center на улице Николая Гринченко, 4 Гонщики преодолеют 96 км в 12 кругах.

Как сообщал УНН, Лондонский марафон стал рекордсменом по количеству участников .