В Києві стався вибух: чоловіку ампутували кисть руки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Києва встановлює обставини вибуху у Голосіївському районі внаслідок якого чоловіку ампутували кисть руки, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Близько 14-ї години у чергову частину Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення: на вулиці Маршала Якубовського у приміщенні прийому вторинної сировини пролунав вибух, внаслідок якого постраждав чоловік," - йдеться в повідомленні.
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Правоохоронці на місці події попередньо з’ясували: чоловік без постійного місця проживання знайшов у смітнику предмет, схожий на гранату, приніс його до прийому вторсировини, де під час необережного поводження відбувся вибух.
Так, у результаті потерпілий отримав травму - ампутацію кисті руки. Лікарі, які прибули на виклик, надали йому необхідну медичну допомогу і госпіталізували.
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Проведений ретельний огляд місця події для з’ясування обставин і причин вибуху, та встановлення пристрою, який вибухнув.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.