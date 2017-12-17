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В Киеве произошел взрыв: мужчине ампутировали кисть руки

В Киеве произошел взрыв: мужчине ампутировали кисть руки

Киев  •  УНН

 • 11124 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Киева устанавливает обстоятельства взрыва в Голосеевском районе в результате которого мужчине ампутировали кисть руки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Около 14 часов в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение: на улице Маршала Якубовского в помещении приема вторичного сырья прогремел взрыв, в результате которого пострадал человек", - говорится в сообщении.

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Правоохранители на месте происшествия предварительно выяснили: человек без определенного места жительства нашел в мусорнике предмет, похожий на гранату, принес его к приему вторсырья, где во время неосторожного обращения произошел взрыв.

Так, в результате пострадавший получил травму - ампутацию кисти руки. Врачи, прибывшие на вызов, оказали ему необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.

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Проведен тщательный осмотр места происшествия для выяснения обстоятельств и причин взрыва, и установка устройства, взорвался.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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