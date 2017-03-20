В Києві сьогодні пройдуть періодичні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків вночі очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, вдень опадів не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
Вітер за прогнозами синоптиків, повинен бути північно-західним, зі швидкістю 5-12 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні +6+8°С тепла вдень, а вночі — 0+2°С тепла.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні місцями пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.