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В Києві сьогодні пройдуть періодичні дощі

В Києві сьогодні пройдуть періодичні дощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків вночі очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, вдень опадів не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.

Вітер за прогнозами синоптиків, повинен бути північно-західним, зі швидкістю 5-12 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні +6+8°С тепла вдень, а вночі — 0+2°С тепла.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні місцями пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Українські Національні Новини

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