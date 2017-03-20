В Киеве сегодня пройдут периодические дожди

Ветер по прогнозам синоптиков, должен быть северо-западным, со скоростью 5-12 м/с.

Температура установится на уровне + 6 + 8 ° С тепла днем, а ночью - 0 + 2 ° С тепла.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине местами пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.