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В Киеве сегодня пройдут периодические дожди

В Киеве сегодня пройдут периодические дожди

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве сегодня по прогнозам синоптиков ночью ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, днем осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ветер по прогнозам синоптиков, должен быть северо-западным, со скоростью 5-12 м/с.

Температура установится на уровне + 6 + 8 ° С тепла днем, а ночью - 0 + 2 ° С тепла.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине местами пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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