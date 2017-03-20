В Киеве сегодня пройдут периодические дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве сегодня по прогнозам синоптиков ночью ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, днем осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ветер по прогнозам синоптиков, должен быть северо-западным, со скоростью 5-12 м/с.
Температура установится на уровне + 6 + 8 ° С тепла днем, а ночью - 0 + 2 ° С тепла.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине местами пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.