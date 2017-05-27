В Києві пройшов 19-й мегамарш вишиванок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні у столиці до дня Києві пройшов 19-й мегамарш вишиванок, повідомляє кореспондент УНН.
Захід, у якому приймали участь майже 400 чоловік, пройшов під гаслом "Створемо українську культуру разом".
Учасники маршу у вишиванках зібралися біля Золотих воріт. Там пройшла офіційна частина під час якої усі присутні заспівали Гімн України. Далі сформована колона відправилася на Труханів острів через вул. Прорізну, вул. Хрещатик та Європейську площу.
Мегамарш завершився етно-фестивалем "Папороть" де будуть виступати українські гурти такі як "Вій", "Рутенія", "Мрія життя", "Колір ночі".
Раніше УНН повідомляв про масштабний фестиваль середньовічної культури на Закарпатті.