В Киеве прошел 19-й мегамарш вышиванок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня в столице до дня Киеве прошел 19-й мегамарш вышиванок, сообщает корреспондент УНН.
Мероприятие, в котором приняли участие почти 400 человек, прошел под лозунгом "Создадим украинскую культуру вместе".
Участники марша в вышиванках собрались у Золотых ворот. Там прошла официальная часть во время которой все присутствующие спели Гимн Украины. Далее сформирована колонна отправилась на Труханов остров через ул. Прорезную, ул. Крещатик и Европейскую площадь.
Мегамарш завершился этно-фестивалем "Папоротник" где будут выступать украинские группы такие как "Вий", "Рутения", "Мечта жизни", "Цвет ночи".
Ранее сообщал о масштабный фестиваль средневековой культуры на Закарпатье.