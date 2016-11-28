В Києві пограбували "Українську національну лотерею"

У поліцію звернулася працівниця представництва Національної лотереї. Вона повідомила, що вранці в приміщення зайшли двоє невідомих та, погрожуючи пістолетом і мисливською рушницею їй та оператору, примусили обох лягти обличчям на підлогу. Зловмисники наказали віддати всі гроші з каси, а відтак забрали 19 тисяч гривень і покинули місце події.

Відомості про правопорушення внесені до ЄРДР за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Нападникам загрожує до 12 років позбавлення волі.