В Киеве ограбили "Украинскую национальную лотерею"

В полицию обратилась работница представительства Национальной лотереи. Она сообщила, что утром в помещение зашли двое неизвестных и, угрожая пистолетом и охотничьим ружьем ей и оператору, заставили обоих лечь лицом на пол. Злоумышленники приказали отдать все деньги из кассы, а затем забрали 19 000 гривен и покинули место происшествия.

Сведения о правонарушениях внесены в ЕРДР по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит до 12 лет лишения свободы.