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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве ограбили "Украинскую национальную лотерею"

Киев • УНН

 • 14950 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Полиция разыскивает лиц, совершивших разбойное нападение на помещение "Украинской национальной лотереи" в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В Киеве ограбили "Украинскую национальную лотерею"

В полицию обратилась работница представительства Национальной лотереи. Она сообщила, что утром в помещение зашли двое неизвестных и, угрожая пистолетом и охотничьим ружьем ей и оператору, заставили обоих лечь лицом на пол. Злоумышленники приказали отдать все деньги из кассы, а затем забрали 19 000 гривен и покинули место происшествия.

Сведения о правонарушениях внесены в ЕРДР по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит до 12 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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