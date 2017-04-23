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В Києві освятили стіну пам’яті загиблих захисників України 2014-2017 року

В Києві освятили стіну пам’яті загиблих захисників України 2014-2017 року

Київ • УНН

 • 60960 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Намісник Михайлівського монастиря, Архієпископ Агапіт освятив Стіну пам’яті загиблих захисників України 2014-2017 року на Мурах Київського Михайлівського Золотоверхого Собору, передає кореспондент УНН.

“На превеликий жаль у Києві, столиці України поки що не знайшлося місця ні для пам’ятника Небесній Сотні, ні, тим більше, для меморіалу за усіма, хто загинув на війні на Донбасі і тому тимчасово Михайлівський монастир стає тим святим місцем, куди кожен киянин, кожен українець, який буде приїжджати до Києва, зможе прийти сюди для того, щоб вшанувати наших солдат”, — сказав Архієпископ Агапіт.

Він зазначив, що українські громадяни мають бути вдячними людям, які зображені на Стіні пам’яті за те, що вони віддали своє життя задля життя інших українців.

Як повідомляв УНН, проект музею Революції гідності мають затвердити до 21 листопада.

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