В Киеве освятили стену памяти погибших защитников Украины 2014-2017 года

"К большому сожалению в Киеве, столице Украины пока не нашлось места ни для памятника Небесной Сотни, ни, тем более, для мемориала по всем, кто погиб на войне в Донбассе и поэтому временно Михайловский монастырь становится тем святым местом, куда каждый киевлянин, каждый украинец, который будет приезжать в Киев, сможет прийти сюда для того, чтобы почтить наших солдат", - сказал Архиепископ Агапит.

Он отметил, что украинские граждане должны быть благодарны людям, которые изображены на Стене памяти за то, что они отдали свою жизнь ради жизни других украинском.

Как сообщал УНН, проект музея Революции достоинства должны утвердить до 21 ноября .