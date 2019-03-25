В Києві не вистачає дільничих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В столиці не вистачає дільничних офіцерів поліції. Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Київської міської ради Олександр Пабат, передає УНН.
“З 688 передбачених штатом служби, вакантними залишаються 85 позицій дільничних офіцерів у всіх десяти районах Києва”, — написав Пабат.
Також Пабат додав, що Голосіївський район, обраний півроку тому для реалізації пілотного проекту “Електронного кабінету дільничного”, в рівній мірі з іншими районами відчуває дефіцит кадрів.
“В принципі, тенденція зберігається не перший рік (ситуацію не вирівняла навіть активна промокампанія). Але поки не схоже, що менеджери МВС здогадалися, що напевно / можливо / мабуть в існуючій системі присутнє щось де мотивуюче”, — додав він.
Нагадаємо, попри те, що на робочі спеціальності у Києві пропонують зарплату понад 6 тисяч гривень, у столиці спостерігається дефіцит кадрів на професії двірника, водія та слюсара-сантехніка.