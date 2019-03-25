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В Киеве не хватает участковых

Киев • УНН

 • 5997 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В столице не хватает участковых офицеров полиции. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевского городского совета Александр Пабат, передает УНН.

В Киеве не хватает участковых

"С 688 предусмотренных штатом службы, вакантными остаются 85 позиций участковых офицеров во всех десяти районах Киева", - написал Пабат.

Также Пабат добавил, что Голосеевский район, выбранный полгода назад для реализации пилотного проекта "Электронного кабинета участкового", в равной мере с другими районами испытывает дефицит кадров.

"В принципе, тенденция сохраняется не первый год (ситуацию не выровняла даже активная промокампания). Но пока не похоже, что менеджеры МВД догадались, что наверняка/возможно/видимо в существующей системе присутствует нечто демотивирующее", - добавил он.

Напомним, несмотря на то, что на рабочие специальности в Киеве предлагают зарплату более 6000 гривен, в столице наблюдается дефицит кадров на профессии дворника, водителя и слесаря-сантехника.

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