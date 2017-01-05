В Києві на Печерську невідомий вистрілив в іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Невідомий чоловік тричі вистрілив у 25-річного іноземця на бульварі Лесі Українки в Києві, громадянина іншої держави госпіталізовано. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
О 22:44 4 січня до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Лесі Українки лежить поранений хлопець.
За викликом виїхали працівники Печерського управління поліції, кінологічна служба та патрульні. Місцевий житель, який став випадковим свідком події, розповів правоохоронцям, що бачив, як біля під’їзду будинку розмовляли два чоловіка. Несподівано один із них здійснив три постріли у свого співрозмовника.
Слідчо-оперативна група оглянула місце події та навколишню територію, вилучила три стріляні гільзи, які направила на експертне дослідження, опитала можливих свідків і очевидців.
Постраждалого-25-річного іноземця із вогнепальним пораненням обох ніг госпіталізували.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв, а також всі обставини та причини правопорушення.