В Киеве на Печерске неизвестный выстрелил в иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Неизвестный мужчина трижды выстрелил в 25-летнего иностранца на бульваре Леси Украинки в Киеве, гражданин другого государства госпитализирован. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
В 22:44 4 января в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки лежит раненый парень.
По вызову выехали сотрудники Печерского управления полиции, кинологическая служба и патрульные. Местный житель, который стал случайным свидетелем происшествия, рассказал правоохранителям, что видел, как возле подъезда дома разговаривали двое мужчин. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и окружающую территорию, изъяла три стреляные гильзы, которые направили на экспертное исследование, опросила возможных свидетелей и очевидцев.
Пострадавшего 25-летнего иностранца с огнестрельным ранением обеих ног госпитализировали.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители разыскивают мужчину, который стрелял, а также все обстоятельства и причины правонарушения.