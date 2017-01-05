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В Киеве на Печерске неизвестный выстрелил в иностранца

В Киеве на Печерске неизвестный выстрелил в иностранца

Киев • УНН

 • 8115 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Неизвестный мужчина трижды выстрелил в 25-летнего иностранца на бульваре Леси Украинки в Киеве, гражданин другого государства госпитализирован. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

В 22:44 4 января в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки лежит раненый парень.

По вызову выехали сотрудники Печерского управления полиции, кинологическая служба и патрульные. Местный житель, который стал случайным свидетелем происшествия, рассказал правоохранителям, что видел, как возле подъезда дома разговаривали двое мужчин. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и окружающую территорию, изъяла три стреляные гильзы, которые направили на экспертное исследование, опросила возможных свидетелей и очевидцев.

Пострадавшего 25-летнего иностранца с огнестрельным ранением обеих ног госпитализировали.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают мужчину, который стрелял, а также все обстоятельства и причины правонарушения.

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