В Києві гарячою водою залило музей Івана Гончара
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Києві гарячою водою залило музей Івана Гончара, в мережі Facebook повідомила співробітниця музею Марія Пошивайло, передає УНН.
“Важливо! Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати! МНСники приїхали лише через 4 години після дзвінка...просто жах!!!”, — йдеться в повідомлені.
Додамо, що на сторінці Музей Івана Гончара в Facebook є повідомлення про те, що заклад тимчасово не працюватиме.
“Друзі, цього тижня експозиція музею не працюватиме з технічних причин. Вибачте, будь ласка, за незручності”, — повідомили в музеї.
Нагадаємо, в Україні на державному рівні буде відзначено 150-річчя з дня народження Лесі Українки.