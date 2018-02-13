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В Києві гарячою водою залило музей Івана Гончара

В Києві гарячою водою залило музей Івана Гончара

Київ • УНН

 • 12373 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Києві гарячою водою залило музей Івана Гончара, в мережі Facebook повідомила співробітниця музею Марія Пошивайло, передає УНН.

“Важливо! Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати! МНСники приїхали лише через 4 години після дзвінка...просто жах!!!”, — йдеться в повідомлені.

Додамо, що на сторінці Музей Івана Гончара в Facebook є повідомлення про те, що заклад тимчасово не працюватиме.

“Друзі, цього тижня експозиція музею не працюватиме з технічних причин. Вибачте, будь ласка, за незручності”, — повідомили в музеї.

Нагадаємо, в Україні на державному рівні буде відзначено 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

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