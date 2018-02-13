В Киеве горячей водой залило музей Ивана Гончара
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Киеве горячей водой залило музей Ивана Гончара, в сети Facebook сообщила сотрудница музея Мария Пошивайло, передает УНН.
"Важно! Музей Ивана Гончара залит горячей водой! Спасаются все экспонаты! МЧСники приехали только через 4 часа после звонка... просто ужас!!!", - говорится в сообщении.
Добавим, что на странице Музей Ивана Гончара в Facebook есть сообщения о том, что заведение временно не работает.
"Друзья, на этой неделе экспозиция музея не будет по техническим причинам. Извините, пожалуйста, за неудобства", - сообщили в музее.
Напомним, в Украине на государственном уровне будет отмечено 150-летие со дня рождения Леси Украинский.