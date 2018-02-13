В Киеве горячей водой залило музей Ивана Гончара

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 90978 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100690 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101097 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114437 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102676 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105505 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112410 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117193 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве горячей водой залило музей Ивана Гончара

В Киеве горячей водой залило музей Ивана Гончара

Киев  •  УНН

 • 12372 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Киеве горячей водой залило музей Ивана Гончара, в сети Facebook сообщила сотрудница музея Мария Пошивайло, передает УНН.

"Важно! Музей Ивана Гончара залит горячей водой! Спасаются все экспонаты! МЧСники приехали только через 4 часа после звонка... просто ужас!!!", - говорится в сообщении.

Добавим, что на странице Музей Ивана Гончара в Facebook есть сообщения о том, что заведение временно не работает.

"Друзья, на этой неделе экспозиция музея не будет по техническим причинам. Извините, пожалуйста, за неудобства", - сообщили в музее.

Напомним, в Украине на государственном уровне будет отмечено 150-летие со дня рождения Леси Украинский.

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