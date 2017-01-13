В.Кістіон провів виїзну нараду на будмайданчику “Охматдиту”

Також у нараді взяли участь заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик, в.о. керівника ДП “Укрмедпроектбуд” Богдан Боруховський, народні депутати України Оксана Корчинська та Тетяна Донець, представники генпідрядної організації та інші.

Під час наради було обговорено поточний стан виконання будівельних робіт та перспективи завершення будівництва першого пускового комплексу.

За словами Володимира Кістіона, на даний час будівельні роботи відбуваються за графіком: поводиться монтаж інженерних мереж, внутрішні опоряджувальні роботи, роботи з облаштування даху підземного паркінгу тощо. На даний час на будмайданчику працює близько 300 робітників.