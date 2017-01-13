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В.Кистион провел выездное совещание на стройплощадке "Охматдета"

В.Кистион провел выездное совещание на стройплощадке "Охматдета"

Киев • УНН

 • 10073 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, 13 января вице-премьер-министр Владимир Кистион провел выездное совещание на строительной площадке нового корпуса Национальной специализированной детской больницы "Охматдет". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

Также в совещании приняли участие заместитель Министра здравоохранения Роман Илык, и.о. руководителя ГП "Укрмедпроектбуд" Богдан Боруховский, народные депутаты Украины Оксана Корчинская и Татьяна Донец, представители генподрядной организации и другие.

Во время совещания обсуждали текущее состояние выполнения строительных работ и перспективы завершения строительства первого пускового комплекса.

По словам Владимира Кистиона, в настоящее время строительные работы идут по графику: проводят монтаж инженерных сетей, внутренние отделочные работы, работы по устройству крыши подземного паркинга и т.д. В настоящее время на стройплощадке работает около 300 рабочих.

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