В.Кириленко: трансляція виступу Ю.Самойлової українськими каналами теж є порушенням закону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Європейська мовна спілка мала б зважити на те, що трансляція виступу на українських телеканалах представниці від Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойлової теж є порушенням законів. Про це заявив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко у Twitter, передає УНН.
“Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами — це таке ж порушення українських законів, як і її в’їзд до України. ЄМС мала б зважити на це”, — написав В.Кириленко.
Як повідомляв УНН, Європейська мовна спілка запропонувала Ю.Самойловій виступити через супутниковий зв’язок.
Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила на три роки в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій, яка має представити Росію на Євробаченні-2017.
Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами-це таке ж порушення укр законів, як і її в'їзд до України. ЄМС мала б зважити на це.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 марта 2017 г.