В.Кириленко: трансляция выступления Ю.Самойловой украинскими каналами тоже является нарушением закона

"Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами - это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд в Украину. ЕВС должен учесть это", - написал В.Кириленко.

Как сообщал УНН, Европейский вещательный союз предложил Ю.Самойловой выступить через спутниковую связь.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой, которая должна представить Россию на Евровидении-2017.

Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами это такое же нарушение укр законов, как и ее въезд в Украину. ЕВС должен учесть это.