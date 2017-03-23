В.Кириленко: трансляция выступления Ю.Самойловой украинскими каналами тоже является нарушением закона
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Европейский вещательный союз должен учесть, что трансляция выступления на украинских телеканалах представительницы от России на Евровидении-2017 Юлии Самойловой тоже является нарушением законов. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Twitter, передает УНН.
"Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами - это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд в Украину. ЕВС должен учесть это", - написал В.Кириленко.
Как сообщал УНН, Европейский вещательный союз предложил Ю.Самойловой выступить через спутниковую связь.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой, которая должна представить Россию на Евровидении-2017.
Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами это такое же нарушение укр законов, как и ее въезд в Украину. ЕВС должен учесть это.- Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 марта 2017 г.