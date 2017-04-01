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В.Кириленко про Євробачення: вимагати від України порушувати власне законодавство - неприйнятно

В.Кириленко про Євробачення: вимагати від України порушувати власне законодавство - неприйнятно

Київ • УНН

 • 16998 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Вимагати від України порушувати власне законодавство на догоду Росії – є безпрецедентним і неприйнятним. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко в ефірі Українського радіо, коментуючи деякі заяви у Європейській мовній спілці щодо можливості запровадження санкцій проти України через заборону в’їзду для російської співачки на Євробачення-2017, передає УНН.

“Я можу ще раз повторити, що Росія може взяти участь у Євробаченні-2017 у Києві, але якщо буде такий учасник, який не порушував українське законодавство. І, я думаю, точно таке рішення ухвалила би Франція, Німеччина, Британія, Польща чи будь-яка інша країна — член Європейської мовної спілки. А вимагати від України безпрецедентних рішень на догоду Росії і у порушення власного законодавства та, до речі, норм міжнародного права — є безпрецедентним і неприйнятним”, — зазначив В’ячеслав Кириленко.

Урядовець наголосив, що Україна дотримується не лише своїх законів, а й міжнародних.

“Російська учасниця Юлія Самойлова, на жаль, порушила українське законодавство, виступаючи в анексованому Криму. Але Україна, коли мова йде про Крим, базується на всіх рішеннях усіх міжнародних організацій і жодна міжнародна організація в світі не визнала анексії Криму. Тому ми не лише наше українське законодавство захищаємо, але й дотримуємося норм міжнародного права і захищаємо статус цього міжнародного права в Україні” — повідомив віце-прем’єр-міністр.

В.Кириленко зазначає, що якщо Росія приїде з іншим учасником на пісенний конкурс, то їм, як і усім іншим делегаціям буде забезпечено безпеку, нормальний прийом і перебуванням. В іншому випадку — Україна проведе Євробачення для 42 країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Організатори Євробачення погрожують виключити Україну з конкурсу

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