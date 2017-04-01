В.Кириленко о Евровидении: требовать от Украины нарушать собственное законодательство - неприемлемо

"Я могу еще раз повторить, что РФ может принять участие в Евровидении-2017 в Киеве, но если будет такой участник, который не нарушал украинское законодательство. И, я думаю, точно такое решение приняла бы Франция, Германия, Великобритания, Польша или любая другая страна - член Европейского вещательного союза. А требовать от Украины беспрецедентных решений в угоду России и в нарушение собственного законодательства и, кстати, норм международного права - является беспрецедентным и неприемлемым", - отметил Вячеслав Кириленко.

Чиновник отметил, что Украина придерживается не только своих законов, но и международных.

"Российская участница Юлия Самойлова, к сожалению, нарушила украинское законодательство, выступая в аннексированном Крыму. Но Украина, когда речь идет о Крыме, базируется на всех решениях всех международных организаций и ни одна международная организация в мире не признала аннексии Крыма. Поэтому мы не только наше украинское законодательство защищаем, но и придерживаемся норм международного права и защищаем статус этого международного права в Украине", - сообщил вице-премьер-министр.

В.Кириленко отмечает, что если Россия приедет с другим участником на песенный конкурс, то им, как и всем другим делегациям, будет обеспечена безопасность, нормальный прием и пребывание. В противном случае - Украина проведет Евровидение для 42 стран.

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