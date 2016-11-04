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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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В.Хомутиннік, Г.Загорій та А.Корнацький очолили рейтинг депутатів-благодійників

В.Хомутиннік, Г.Загорій та А.Корнацький очолили рейтинг депутатів-благодійників

Київ • УНН

 • 9968 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Електронні декларації українських політиків були сприйняті суспільством доволі бурхливо. Більш продуктивно розглядати масив даних не через призму емоцій, а як дієвий механізм контролю за політбомондом, говориться в дослідженні Центру політичного консалтингу, передає УНН.

В аналізі Центру, оприлюдненому сайтом Главком, експерти проаналізували, наскільки в середовищі народних депутатів поширена благодійність. “Якщо говорити про меценатство, то після Революції Гідності й особливо з початком війни на Сході, для багатьох українців волонтерство та участь у благодійності стали звичайною практикою та нормою життя. Багато з політиків можуть сказати про себе те ж саме”, — йдеться в дослідженні.

Згідно е-декларацій, найбільше на благодійні цілі в 2015 році витратив лідер депутатської групи “Відродження” Віталій Хомутиннік. Він задекларував понад 20 млн гривень як благодійні внески.

На другому місці знаходиться член президентської фракції БПП Гліб Загорій. Народний депутат витратив на благодійні цілі більш ніж 9 млн гривень. Його колега по фракції Анатолій Корнацький задекларував 7 млн гривень доброчинних витрат.

На четвертому місці рейтингу ТОП-10 депутатів-меценатів опинився представник “Народного Фронту” Ігор Алексєєв, який витратив 3 млн гривень на благодійність. Трохи більше 2 млн благодійних гривень у своїх деклараціях вказали позафракційний Юрій Дерев’янко, а також Олександр Третяков і Сергій Валентиров з БПП.

Замикають рейтинг ТОП-10 депутати “Народного Фронту” Ігор Котвіцький, Денис Дзензерський та Георгій Логвинський, кожен з яких віддав більше 1 млн гривень власних коштів на доброчинність.

“Враховуючи прискіпливу увагу з боку суспільства та ЗМІ, можна спрогнозувати, що в подальшому народні депутати будуть активніше жертвувати кошти на громадські цілі й зазначати це у своїх щорічних деклараціях”, — вважають експерти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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